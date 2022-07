Targhe Tenco 2022 | tutti i vincitori

(Di martedì 12 luglio 2022) Tra i più ambiti riconoscimenti, il Premiopuò rappresentare una svolta nella carriera di un artista. Vediamo gli artisti che si sono aggiudicati le: chi sono i? Il cantautore Marracash si aggiudica la Targaper il Miglior album in assoluto (Noi, loro, gli altri -Island Records/Universal Music Italia) con 53 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono stati: Cristina Donà con “DeSidera” (47 preferenze); Giovanni Caccamo con “Parola” (42); Max Manfredi con “Il grido della fata” (38); Erica Boschiero con “Respira” (20), Federico Sirianni con “Maqroll” (20). A vincere la sezione Opera Prima è Ditonellapiaga, che con Camouflage (Dischi Belli/BMG Italy) ...

... 'O forse sei tu' scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella, 'Jastemma' degli 'A67 e il progetto 'The Gathering' prodotto da Ferdinando Arnò sono le opere vincitrici delle2022, il ...Levengono assegnate da un'ampia ed esperta giuria di giornalisti e critici musicali nell'ambito della Rassegna della canzone d'autore (Premio) di Sanremo organizzata dal Club ...Artisti e progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali.Ditonellapiaga vince la Targa Tenco 2022. Ottiene il riconoscimento per la come Miglior Opera Prima con l’album “Camouflage”.