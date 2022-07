T-shirt per l’estate 2022: le proposte MCS Anniversary Capsule Collection (Di martedì 12 luglio 2022) In occasione della celebrazione dei 35 anni del brand, MCS amplia la selezione di t-shirt per l’estate 2022 con una serie di nuove proposte, maglie dalle grafiche heritage ispirate al vecchio West americano, da sempre principale riferimentodel brand. La linea dit-shirt, che si inserisce all’interno della Capsule celebrativa del marchio, presenta una vasta gamma di stampe folk con colori preziosi, scritte evocative, dettagli a stelle e strisce e richiami al cinema di Sergio Leone.Alla speciale Capsule si affiancano le classiche e immancabili maglie bianche o colorate in tinta unita nelle sue varianti con taschino o basic con l’iconico logo del rider ricamato, tutte caratterizzate dalla qualità dei tessuti, in 100% cotone per affrontare in freschezza le giornate più ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 luglio 2022) In occasione della celebrazione dei 35 anni del brand, MCS amplia la selezione di t-percon una serie di nuove, maglie dalle grafiche heritage ispirate al vecchio West americano, da sempre principale riferimentodel brand. La linea dit-, che si inserisce all’interno dellacelebrativa del marchio, presenta una vasta gamma di stampe folk con colori preziosi, scritte evocative, dettagli a stelle e strisce e richiami al cinema di Sergio Leone.Alla specialesi affiancano le classiche e immancabili maglie bianche o colorate in tinta unita nelle sue varianti con taschino o basic con l’iconico logo del rider ricamato, tutte caratterizzate dalla qualità dei tessuti, in 100% cotone per affrontare in freschezza le giornate più ...

