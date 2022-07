Scoperti nella Via Lattea i mattoni della vita (Di martedì 12 luglio 2022) – Un gruppo di ricercatori provenienti da Spagna, Giappone, Cile, Italia e Stati Uniti ha scoperto che i nitrili, molecole organiche precursori chiave di alcuni elementi essenziali per lo sviluppo della vita, si trovano all’interno della nube molecolare G+0,693-0,027, vicina al centro della Via Lattea. La scoperta evidenzia che la chimica all’interno del mezzo interstellare (materiale rarefatto costituito da gas e polvere che si trova tra le stelle all’interno di una galassia). è in grado di produrre i ‘mattoni’ che costituiscono l’Rna, l’acido ribonucleico, fondamentale per tutte le forme di vita finora conosciute. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Secondo la teoria denominata ‘Rna-only world’, ipotesi per cui la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) – Un gruppo di ricercatori provenienti da Spagna, Giappone, Cile, Italia e Stati Uniti ha scoperto che i nitrili, molecole organiche precursori chiave di alcuni elementi essenziali per lo sviluppo, si trovano all’internonube molecolare G+0,693-0,027, vicina al centroVia. La scoperta evidenzia che la chimica all’interno del mezzo interstellare (materiale rarefatto costituito da gas e polvere che si trova tra le stelle all’interno di una galassia). è in grado di produrre i ‘’ che costituiscono l’Rna, l’acido ribonucleico, fondamentale per tutte le forme difinora conosciute. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Secondo la teoria denominata ‘Rna-only world’, ipotesi per cui la ...

