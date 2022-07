Sampdoria, UFFICIALE: un centrocampista in prestito al Bari (Di martedì 12 luglio 2022) La Sampdoria ha ufficializzato il passaggio di Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000 che ha da poco rinnovato fino al 2026, al Bari... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Laha ufficializzato il passaggio di Leonardo Benedetti,classe 2000 che ha da poco rinnovato fino al 2026, al...

Pubblicità

SampNews24 : #Benedetti lascia la #Sampdoria e va in prestito al #Bari: il comunicato ufficiale - DiMarzio : #Calciomercato | @sscalciobari, ufficiale l'arrivo in prestito di #Benedetti dalla @sampdoria - sportli26181512 : UFFICIALE, Castan si ritira: 'Grazie Roma per avermi aiutato. Sabatini? Come un padre': Leandro Castan si ritira. A… - SampNews24 : Maglia #Sampdoria 2022/23: ufficiale il third kit color giallo – FOTO - clubdoria46 : FOTO - #Sampdoria, presentate le nuove divise #ufficiali -