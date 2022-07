Salvini, subito pace fiscale e aumento stipendi e pensioni (Di martedì 12 luglio 2022) "Chiediamo al Governo di accelerare sulla pace fiscale, perché ci sono 15 milioni di italiani che hanno una cartella di Equitalia che rischia di distruggere la loro vita e la loro famiglia. Chiediamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) "Chiediamo al Governo di accelerare sulla, perché ci sono 15 milioni di italiani che hanno una cartella di Equitalia che rischia di distruggere la loro vita e la loro famiglia. Chiediamo ...

Pubblicità

mummy53690440 : Salvini, subito pace fiscale e aumento stipendi e pensioni - Ultima Ora - ANSA - abiraghi : Mi ispiro a #Cirano di #Guccini: «Tornate a casa nani, levatevi davanti, per [fermare] questo #Draghi enorme non ba… - fpapa : @claudiovelardi @OGiannino @GiuseppeConteIT Sottovaluti il rischio Salvini il quale, per non lasciare l'opposizione… - lorca1973 : RT @liberioltre: Caro #Salvini, grazie di aver dimostrato perché l'associazione LiberiOltre deve continuare il suo servizio di divulgazione… - Mauro242537875 : Cosa intende Salvini,dopo il solito sermone,con'...ora occupiamoci di tasse e lavoro!!' Che fai rientrare subito tu… -