Roma, stretta sull'abusivismo: scoperta un'officina senza permessi. Sequestro e sanzioni per 5.000 euro (Di martedì 12 luglio 2022) Roma. Di attività abusive nella Capitale ce ne sono di diverse tipologie, ma le più gettonate dal mercato illecito, a quanto pare, rimangono le officine meccaniche. Come nel caso dell'ultima attività sospetta scoperta dai Carabinieri durante i controlli. Officina abusiva nel quartiere Torrino Proprio i militari della Stazione Roma Torrino Nord e della Stazione Carabinieri Forestale di Roma hanno scoperto un'officina meccanica abusiva, ubicata presso un distributore carburanti della zona, gestita da un uomo di 67 anni. Leggi anche: Roma, lotta all'abusivismo: sanzionati ambulanti per 22mila euro Gli illeciti contestati e le sanzioni L'esercizio dell'attività è risultata essere totalmente abusiva. Una volta sul posto, a seguito delle perlustrazioni, i ...

