Raphinha, arriva l’offerta giusta dal Barcellona (Di martedì 12 luglio 2022) arriva l’offerta decisiva da parte del Barcellona per Raphinha: 58 milioni più bonus per il Leeds che è pronto ad accettare Raphinha ad un passo dal Barcellona. l’offerta dei catalani finalmente soddisfa anche il Leeds, che ha deciso di lasciar partire il calciatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al Leeds andranno 58 milioni più bonus che possono arrivare fino ai 68. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)decisiva da parte delper: 58 milioni più bonus per il Leeds che è pronto ad accettaread un passo daldei catalani finalmente soddisfa anche il Leeds, che ha deciso di lasciar partire il calciatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al Leeds andranno 58 milioni più bonus che possonore fino ai 68. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Raphinha, arriva l’offerta giusta dal Barcellona - UnMQ_ : @ScoutismoRN @NandoPiscopo1 @manu_99a @teo_acm @TeofiloSteven @NizaarKinsella Eh sì appunto, però Sterling arriva p… - sportli26181512 : Barcellona, arriva l'ultimatum di Raphinha: Raphinha è al centro di un intrigo di mercato. Sul giocatore del Leeds… - sportli26181512 : Chelsea, se non arriva Raphinha c'è il piano B: Come riportato da The Sun, il Chelsea potrebbe puntare su Cornet de… -