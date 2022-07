Pippo Franco ricoverato in ospedale per un ictus (Di martedì 12 luglio 2022) L'81enne comico del Bagaglino è stato trasportato al Gemelli di Roma per un problema sopraggiunto durante la notte. Ecco le prime indiscrezioni sulle sue condizioni di salute Leggi su vanityfair (Di martedì 12 luglio 2022) L'81enne comico del Bagaglino è stato trasportato al Gemelli di Roma per un problema sopraggiunto durante la notte. Ecco le prime indiscrezioni sulle sue condizioni di salute

