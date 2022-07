Pubblicità

Agenzia ANSA

Avvio di giornata incalo per le quotazioni delsula scia dei timori di una ripresa della pandemia in Cina. Il greggio Wti cede l'1,94% e passa di mano a 102,03 dollari al barile; il Brent è in calo dell'1,...Il(Light Sweet Crude Oil) in calo ( - 0,92%) si attesta su 103,8 dollari per barile. ... Scivola CNH Industrial , con unsvantaggio del 3,49%. Tra i protagonisti del FTSE MidCap, ... Petrolio: in netto calo, Wti a 102,03 dollari al barile Avvio di giornata in netto calo per le quotazioni del petrolio sula scia dei timori di una ripresa della pandemia in Cina. Il greggio Wti cede l'1,94% e passa di mano a 102,03 dollari al barile; il Br ...Il prezzo del gas, dopo un avvio in netto calo, riprende a galoppare mentre il petrolio prosegue in calo. Sul fronte delle materie prime alimentari corrono le quotazioni del grano tenero (+2,5% a 858 ...