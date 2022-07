Monza, Stroppa: “Ranocchia giocatore con mentalità vincente, Sensi tra i più forti in Europa” (Di martedì 12 luglio 2022) L’allenatore del Monza Giovanni Stroppa, nel corso di un’intervista a Dazn, ha parlato dei nuovi acquisti Ranocchia e Sensi. Sul difensore il tecnico dichiara: “Un calciatore d’esperienza, con mentalità vincente. Va bene puntare sui giovani, ma è corretto anche iniziare da una base solida”. Sul centrocampista invece afferma: “Per me è tra i migliori in Europa, lo ha dimostrato all’Inter. Ha poi avuto tantissimi infortuni, ma pero di trovare il giusto modo per metterlo a posto fisicamente” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) L’allenatore delGiovanni, nel corso di un’intervista a Dazn, ha parlato dei nuovi acquisti. Sul difensore il tecnico dichiara: “Un calciatore d’esperienza, con. Va bene puntare sui giovani, ma è corretto anche iniziare da una base solida”. Sul centrocampista invece afferma: “Per me è tra i migliori in, lo ha dimostrato all’Inter. Ha poi avuto tantissimi infortuni, ma pero di trovare il giusto modo per metterlo a posto fisicamente” SportFace.

