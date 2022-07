Milano, deve lasciare il lavoro perché malato. I colleghi gli pagano i contributi per la pensione (Di martedì 12 luglio 2022) L’unione fa la forza. E’ proprio questo il caso di colleghi, titolari e sindacati che si sono uniti per aiutare un operaio in difficoltà. Una storia a lieto fine quella di Benedetto Santangelo, 66enne dipendente del Gruppo Cofle, che soltanto un mese fa era certo di essere licenziato invece, grazie alla solidarietà di molti, potrà aspettare la pensione in tutta tranquillità. Lo stabilimento Cofle dove Benedetto era diventato una colonna portante dell’azienda“Non potevamo voltargli le spalle” Per trent’anni ha lavorato nello stabilimento trezzese, diventando una colonna portante dell’azienda situata a pochi passi dall’Adda. E quando è stato costretto a fermarsi e restare a casa per motivi di salute, titolari e colleghi hanno trovato il modo per poterlo aiutare ad arrivare con tranquillità alla pensione. I titolari, ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) L’unione fa la forza. E’ proprio questo il caso di, titolari e sindacati che si sono uniti per aiutare un operaio in difficoltà. Una storia a lieto fine quella di Benedetto Santangelo, 66enne dipendente del Gruppo Cofle, che soltanto un mese fa era certo di essere licenziato invece, grazie alla solidarietà di molti, potrà aspettare lain tutta tranquillità. Lo stabilimento Cofle dove Benedetto era diventato una colonna portante dell’azienda“Non potevamo voltargli le spalle” Per trent’anni ha lavorato nello stabilimento trezzese, diventando una colonna portante dell’azienda situata a pochi passi dall’Adda. E quando è stato costretto a fermarsi e restare a casa per motivi di salute, titolari ehanno trovato il modo per poterlo aiutare ad arrivare con tranquillità alla. I titolari, ...

Pubblicità

caritas_milano : La #siccità rappresenta un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Tut… - Luce_news : Milano, deve lasciare il lavoro perché malato. I colleghi gli pagano i contributi per la pensione - beyondme87 : RT @2centesimi: Comunque l'unica risposta possibile d'estate a Milano al 'non mi fai sentire le farfalle nello stomaco' è 'deve essere la q… - jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ??La #scuola deve essere motore di innovazione, strategia è delineata dal #Pnrr. Lo ha detto Emmanuel Conte, assessore Patrim… - paluello_paolo : @tuttoaaccade Come Ale c’era a Verona, Emma deve essere a Milano….. deve…. ?? -