Gf Vip 6, un’ex Vippona scrive al presidente Mattarella: ecco perché (Di martedì 12 luglio 2022) Tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente spicca il nome di Nathaly Caldonazzo. Entrata in corso d’opera all’interno della Casa più spiata d’Italia, la showgirl si è da subito fatta notare per il suo carattere deciso e diretto. Solamente poco tempo fa era stata intervistata da The Pipol Gossip e a loro aveva svelato di voler ritornare nel reality ma come opinionista: Rifare il GF Vip? Certo, magari il prossimo anno. Più che da concorrente, lo ammetto, da opinionista. Oggi invece, tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex gieffina ha parlato della lettera che ha recentemente indirizzato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme a lei altri 21 firmatari che vorrebbero richiamare l’attenzione delle Istituzioni sulle difficoltà vissute dalle vittime di incidenti stradali. Intervistata ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 luglio 2022) Tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente spicca il nome di Nathaly Caldonazzo. Entrata in corso d’opera all’interno della Casa più spiata d’Italia, la showgirl si è da subito fatta notare per il suo carattere deciso e diretto. Solamente poco tempo fa era stata intervistata da The Pipol Gossip e a loro aveva svelato di voler ritornare nel reality ma come opinionista: Rifare il GF Vip? Certo, magari il prossimo anno. Più che da concorrente, lo ammetto, da opinionista. Oggi invece, tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex gieffina ha parlato della lettera che ha recentemente indirizzato aldella Repubblica, Sergio. Insieme a lei altri 21 firmatari che vorrebbero richiamare l’attenzione delle Istituzioni sulle difficoltà vissute dalle vittime di incidenti stradali. Intervistata ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 6, un’ex Vippona scrive al presidente Mattarella: ecco perché “Confidiamo in lui”, ha affermato speranzosa - AngoloDV : GF VIP: la sorprendente decisione di un'ex gieffina #gfvip #AngolodelleNotizie #grandefratellovip #jeru #jessvip… - Novella_2000 : GF Vip 7, tre vipponi della scorsa edizione potrebbero tornare con un ruolo diverso - infoitcultura : GF Vip 7: torna ex Vippona? “Come unico concorrente con un amico”, chi è - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7 un'altra ex concorrente in lista/ 'Da sola o in coppia?' -