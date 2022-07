Gazzetta – Scamacca, irrompe il West Ham. Inglesi adesso in vantaggio sul Psg (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 20:11:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Offerta di circa 40 milioni di euro dalla Premier per l’attaccante del Sassuolo, 5 in più di quanto propone il Psg Novità sul futuro di Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore il West Ham sta provando l’assalto sull’attaccante del Sassuolo che per cederlo chiedeva circa 50 milioni di euro. adesso la cifra è un po’ scesa, siamo a 45 milioni e la proposta degli Hammers si avvicina molto a soddisfare Carnevali e compagnia perché raggiungerebbe i 40 milioni di euro. obiettivi — In questo momento quindi il Psg (che aveva offerto 35 milioni) è stato scavalcato. Da parte del giocatore è chiaro che risultava più affascinante l’ipotesi parigina, però anche l’esperienza in Premier è allettante e sarebbe ben ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 20:11:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Offerta di circa 40 milioni di euro dalla Premier per l’attaccante del Sassuolo, 5 in più di quanto propone il Psg Novità sul futuro di Gianluca. Nelle ultime ore ilHam sta provando l’assalto sull’attaccante del Sassuolo che per cederlo chiedeva circa 50 milioni di euro.la cifra è un po’ scesa, siamo a 45 milioni e la proposta degli Hammers si avvicina molto a soddisfare Carnevali e compagnia perché raggiungerebbe i 40 milioni di euro. obiettivi — In questo momento quindi il Psg (che aveva offerto 35 milioni) è stato scavalcato. Da parte del giocatore è chiaro che risultava più affascinante l’ipotesi parigina, però anche l’esperienza in Premier è allettante e sarebbe ben ...

