Erdogan parla con Putin e Zelensky | Kiev verso lo sblocco dell’export del grano

(Di martedì 12 luglio 2022) Le prime otto navi straniere sono giunte in porti ucraini lungo il canale Danubio-Mar Nero per avviare le operazioni di export di, sviluppo che segue la mobilitazione di una serie di cancellerie, a cominciare dall'insistenza sul dossier da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi e della Turchia: ieri il presidente Recep Tayyiphato al telefono sia con Vladimirche Volodymyr. In tarda serata è arrivata poi la notizia dalla Marina militare ucraina: otto navi straniere sono già arrivate nei porti fluviali del canale Danubio-Mar Nero, il cui uso "è stato reso possibile dalla liberazione degli occupanti russi dell'Isola dei Serpenti".L'isolotto, di importanza strategica perché di fronte alla fronte del Danubio (a 35 chilometri di distanza appena) e al largo di ...

...di riprendere i negoziati con l'Ucraina. 'No, questo è fuori questione ora', ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto se il presidente russo Vladimir Putin e il collega turco......ha puntualizzato che per ora non sidi riprendere i negoziati con l'Kiev. 'No, questo è fuori questione ora', ha detto Peskov ai giornalisti quando gli è stato chiesto se Putin ed... Erdogan parla al telefono con Stoltenberg Continuano a piovere le bombe sull'Ucraina mentre il presidente turco Receo Tayyip Erdogan tenta la mediazione per sbloccare i corridoi per l'export del ...Il caso Shireen Abu Akleh e l'equilibrismo fra israeliani e palestinesi. L'affaire Khashoggi, il dilemma della foto con Mbs, la sete di petrolio, il nodo ...