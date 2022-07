Dopo l’addio Ilary Blasi è già in Tanzania con i figli (Di martedì 12 luglio 2022) Ilary Blasi è tornata sui social ma è anche volta via dall’Italia subito Dopo l’annuncio, l’addio tra lei e Francesco Totti. Confermata la separazione arrivano gli scatti pubblicati su Instagram. Ilary Blasi è in vacanza con i figli, è già in Tanzania. Ha pubblicato le storie giuste, si è mostrata seduta sulla valigia, sorridente, serena, con le ciabatte e i calzini Gucci, comoda come sempre quando parte. Nessuna dolce compagnia, ha infatti pubblicato i tre figli che camminavano uno accanto all’altro davanti a lei, pronti per la partenza. Poi l’arrivo, il soggiorno in Africa. Annunciata la separazione è arrivata la partenza, vola lontano Ilary Blasi e vola via con i figli, con loro c’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022)è tornata sui social ma è anche volta via dall’Italia subitol’annuncio,tra lei e Francesco Totti. Confermata la separazione arrivano gli scatti pubblicati su Instagram.è in vacanza con i, è già in. Ha pubblicato le storie giuste, si è mostrata seduta sulla valigia, sorridente, serena, con le ciabatte e i calzini Gucci, comoda come sempre quando parte. Nessuna dolce compagnia, ha infatti pubblicato i treche camminavano uno accanto all’altro davanti a lei, pronti per la partenza. Poi l’arrivo, il soggiorno in Africa. Annunciata la separazione è arrivata la partenza, vola lontanoe vola via con i, con loro c’è ...

