Dite la verità: avevate proprio bisogno dell’app di Linktree? (Di martedì 12 luglio 2022) Linktree è uno strumento con cui, se frequentate abitualmente i creators (e non solo loro, ahimé) su Instagram o su TikTok, avrete sicuramente familiarità. Si tratta di quel portale che mette insieme – quasi in una sorta di blog per punti – tutti i link interessanti che siano collegati all’attività di un creator. I creators lo utilizzano tantissimo nelle loro bio e – in passato – lo utilizzavano ancora di più, dal momento che non era molto immediato associare un link a un contenuto nativo di Instagram. Diciamo che Linktree ha dovuto molto della sua fortuna all’espressione – un tempo molto in voga – vi lascio il link in bio. Ora, vista l’evoluzione di Instagram (che permette a tutti gli utenti di inserire dei link all’interno delle proprie stories, mentre prima i prerequisiti per farlo erano molto più stringenti), anche Linktree ha ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 luglio 2022)è uno strumento con cui, se frequentate abitualmente i creators (e non solo loro, ahimé) su Instagram o su TikTok, avrete sicuramente familiarità. Si tratta di quel portale che mette insieme – quasi in una sorta di blog per punti – tutti i link interessanti che siano collegati all’attività di un creator. I creators lo utilizzano tantissimo nelle loro bio e – in passato – lo utilizzavano ancora di più, dal momento che non era molto immediato associare un link a un contenuto nativo di Instagram. Diciamo cheha dovuto molto della sua fortuna all’espressione – un tempo molto in voga – vi lascio il link in bio. Ora, vista l’evoluzione di Instagram (che permette a tutti gli utenti di inserire dei link all’interno delle proprie stories, mentre prima i prerequisiti per farlo erano molto più stringenti), ancheha ...

