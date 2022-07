Disgrazia sbagliata. Amedeo Ricucci e i suoi posti scellerati

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 luglio 2022) Il soggiorno e le escursioni da Odessa mi hanno fatto reincontrare, o incontrare per la prima volta, alcuni degli inviati e degli operatori italiani che seguono la guerra d’Ucraina per le televisioni o i giornali. Benché sia una guerra condotta nel modo più indecente, è una palestra di esperienze, di conoscenze e di passione come poche altre in passato. Trovarsi in un punto dell’Ucraina non è affatto una condizione sufficiente per sapere e capire come vanno le cose, e io, come chiunque di voi a casa sua o nella sua vacanza, leggo e ascolto ogni giorno quello che hanno scritto e detto le altre e gli altri. Quelle e quelli di cui mi fido per ormai provata conoscenza, come Francesca Mannocchi, Daniele Raineri, Nello Scavo, Lorenzo Cremonesi, o perché sono le mie interlocutrici al giornale, o per frequentazione indiretta, come Andrea Sceresini, Cecilia Sala, o Marta Serafini e Angelo ...