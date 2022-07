Bambina sfregiata dal fidanzatino, il chirurgo Geiger: 'Nessun intervento potrà mai rimuovere il danno psicologico subito' (Di martedì 12 luglio 2022) Una Bambina di 12 anni è stata sfregiata al volto con una profonda ferita provocata da un'arma da taglio: è successo a Napoli nella notte di lunedì 11 . Ad aggredirla, come ha riferito la piccola, ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Unadi 12 anni è stataal volto con una profonda ferita provocata da un'arma da taglio: è successo a Napoli nella notte di lunedì 11 . Ad aggredirla, come ha riferito la piccola, ...

