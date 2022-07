WTA Losanna 2022: emergono Niemeier e Sorribes Tormo, out Lucia Bronzetti (Di lunedì 11 luglio 2022) Si è conclusa la prima giornata di tabellone principale del torneo WTA 250 di Losanna, in Svizzera. Il lunedì è stato caratterizzato, in chiave italiana, dall’eliminazione di Lucia Bronzetti, avvenuta per mano della russa Anastasia Potapova; di azzurra in tabellone resta solo Martina Trevisan, al debutto domani. La vittoria forse più complicata di giornata è quella della tedesca Jule Niemeier, che arriva dai quarti di finale giocati a Wimbledon e che si impone, non senza fatica, sull’orgogliosa padrona di casa Ylena In-Albon per 7-5 6-7(3) 6-3. Nella sua stessa parte di tabellone, oltre a Potapova, un’altra russa senza bandiera, Anna Kalinskaya, estromette una delle possibili protagoniste, la slovena Tamara Zidansek, numero 7 del seeding, fuori per 7-6(2) 3-6 6-3. Tennis: Elena Rybakina non giocherà ad Amburgo A ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Si è conclusa la prima giornata di tabellone principale del torneo WTA 250 di, in Svizzera. Il lunedì è stato caratterizzato, in chiave italiana, dall’eliminazione di, avvenuta per mano della russa Anastasia Potapova; di azzurra in tabellone resta solo Martina Trevisan, al debutto domani. La vittoria forse più complicata di giornata è quella della tedesca Jule, che arriva dai quarti di finale giocati a Wimbledon e che si impone, non senza fatica, sull’orgogliosa padrona di casa Ylena In-Albon per 7-5 6-7(3) 6-3. Nella sua stessa parte di tabellone, oltre a Potapova, un’altra russa senza bandiera, Anna Kalinskaya, estromette una delle possibili protagoniste, la slovena Tamara Zidansek, numero 7 del seeding, fuori per 7-6(2) 3-6 6-3. Tennis: Elena Rybakina non giocherà ad Amburgo A ...

