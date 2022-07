Stop gas | case fredde e coprifuoco | pronto piano shock per l’inverno

(Di lunedì 11 luglio 2022) La situazione al momento non desta preoccupazione immediata per i tecnici, considerando che la richiesta giornaliera è oggi di 155 milioni di metri cubi e la disponibilità di 195 milioni di metri cubi. Di questo passo, per superare i mesi più freddi, sarà però necessario destinare tutto il gas ora inutilizzato allo stoccaggio almeno fino alla fine dell’anno, considerando che oggi i siti sono pieni al 54%. A destare apprensione è però una nuova mossa di Mosca, che potrebbe ridurre ulteriormente gli approvvigionamenti. Già nei prossimi giorni il Ministero della Transizione ecologica potrebbe agire con misure mirate ad abbassare i consumi industriali e domestici. E il Governo potrebbe anche optare per decretare lo stato di preallarme e poi lo stato di allarme. Le misure del Governo per risparmiare il gas: cosa potrebbe cambiare Il primo passo sarebbe quello di invitare le industrie, ...

...tedesco Robert Habeck non ha nascosto di ritenere possibile unocompleto proprio a partire da oggi. In particolare, in Germania cresce il timore di un taglio completo dei rifornimenti del...Un titolo anche per l'emergenza, con la premier Borne che prevede un inverno difficile per la Francia. EL PAIS Gli alleati del partito socialista nella maggioranza del governo Sanchez spingono ...Sulla stampa americana resta in risalto l’attività della commissione d’inchiesta del Congresso sull’assalto al Campidoglio ...FOGGIA, 11/07/2022 - (adnkronos) Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di ...