ROBERTA CAPUA | ESTATE IN DIRETTA È UNA COCCOLA A CHI NON VA IN VACANZA

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo il successo della scorsa edizione cosa significa pere Gianluca Semprini, per il secondo anno alla guida di “in”, ritrovarsi e incontrare nuovamente il pubblico? La coppia dei pomeriggi estivi di Rai1 si racconta in un’intervista doppia.: Ricondividere questa seconda edizione con Gianluca, con il quale mi sono trovata benissimo, mi dà una grande gioia. Insieme a questo, c’è il piacere di tenere compagnia agli italiani durante l’. Non tutti vanno in, la nostra è unaaffettuosa che facciamo con piacere a chi ci segue. Speriamo che sia la veradella ripartenza. Lo scorso anno c’è stata una battuta d’arresto, è tornato il Covid. GIANLUCA ...

La conduttrice di Estate in diretta e il ricordo di Angelo Guglielmi: 'Ha scoperto tanti personaggi' Non sono mancati attimi di dolore pernel corso della puntata e grande è stata la ...Tra i fautori di quella celebre e inaspettata vittoria, gli ospiti die Gianluca Semprini hanno ricordato soprattutto Paolo Rossi . Il calciatore, scomparso il 9 dicembre 2020 ad appena ... Estate in diretta, grave lutto in Rai. Roberta Capua: "Si è spento..." Roberta Capua annuncia la morte di Angelo Guglielmi: "Storico dirigente Rai" E' iniziata una nuova settimana per Estate in diretta che anche oggi, come ...Uno dei più grandi nuotatori italiani, campione olimpico a Sydney 2000, compie gli anni: attivissimo sui social, si dedica al triathlon, ha sposato la ballerina russa Titova conosciuta a Ballando con ...