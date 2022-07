Randagismo, FI: “L’amministrazione intende davvero risolvere il problema?” (Di lunedì 11 luglio 2022) MONREALE – “Non comprendiamo i motivi per cui L’amministrazione comunale lo scorso giovedì abbia disertato l’invito formulato dal Gal agli amministratori di tutti i Comuni coinvolti circa la realizzazione di un rifugio per randagi con annesso centro veterinario che opererà nel vasto comprensorio dello Jato, la cui realizzazione è stata approvata in seno alla legge finanziaria regionale, su iniziativa dell’ On. Mario Caputo e dal valore di 450.000 euro”. A sollevare la questione sono i Consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, dopo la prima riunione operativa avvenuta il 7 luglio presso la sede del GAL Terre Normanne a Santa Cristina Gela a cui hanno preso parte, oltre al Deputato regionale monrealese, al direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba e al direttore tecnico Francesco Rossi, il Primo cittadino di Santa Cristina Gela e i Sindaci ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 11 luglio 2022) MONREALE – “Non comprendiamo i motivi per cuicomunale lo scorso giovedì abbia disertato l’invito formulato dal Gal agli amministratori di tutti i Comuni coinvolti circa la realizzazione di un rifugio per randagi con annesso centro veterinario che opererà nel vasto comprensorio dello Jato, la cui realizzazione è stata approvata in seno alla legge finanziaria regionale, su iniziativa dell’ On. Mario Caputo e dal valore di 450.000 euro”. A sollevare la questione sono i Consiglieri comunali di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, dopo la prima riunione operativa avvenuta il 7 luglio presso la sede del GAL Terre Normanne a Santa Cristina Gela a cui hanno preso parte, oltre al Deputato regionale monrealese, al direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba e al direttore tecnico Francesco Rossi, il Primo cittadino di Santa Cristina Gela e i Sindaci ...

