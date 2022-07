Quarta dose di vaccino anti-Covid: via libera dell’Ema agli over 60 e ai fragili di ogni età (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma – “In Europa è attualmente in corso una nuova ondata” di Covid-19, “con tassi crescenti di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”. Pertanto, sulla Quarta dose, “ora è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di età, per un secondo booster” di vaccino contro Sars-CoV-2. Così il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), in una dichiarazione congiunta in cui raccomandano di procedere ora a una Quarta dose vaccinale allargata. Il secondo booster di vaccino anti-Covid può essere somministrato a over 60 e fragili indipendentemente dall’età ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma – “In Europa è attualmente in corso una nuova ondata” di-19, “con tassi crescenti di rici in ospedale e in terapia intensiva”. Pertanto, sulla, “ora è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di età, per un secondo booster” dicontro Sars-CoV-2. Così il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), in una dichiarazione congiunta in cui raccomandano di procedere ora a unavaccinale allargata. Il secondo booster dipuò essere somministrato a60 eindipendentemente dall’età ...

