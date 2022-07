Pubblicità

premia i dipendenti, questo mese una mensilità in più in busta paga Più soldi per tutti i dipendenti: archiviato un bilancio dell'esercizio 2021 - 22 molto positivo,decide di estendere a tutti i suoi lavoratori assunti la possibilità di condividere gli ottimi risultati di vendite e utile. La decisione quindi un premio equivalente ad una mensilità base , ......in gomma sagomata e sul fronte può essere inserito il dispositivo di geolocalizzazione di, ... dall'estetica non tradizionale eper contenere tutto il necessario per affrontare una ... Piquadro, utili e vendite record: ai dipendenti una mensilità in più in busta "I tempi sono ancora molto difficili per le famiglie, esposte ad un aumento costante e consistente: siamo felici quindi di condividere il nostro successo" ...