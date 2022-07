"Non è colpa di come ti vesti". La Miss sfila con gli abiti di quando fu molestata (Di lunedì 11 luglio 2022) Martina Evatore, finalista del concorso "Miss VeniceBeach", ha sfilato con gli abiti di quando fu aggredita in strada da uno sconosciuto. Il racconto: "Mi dissero che me la cercavo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Martina Evatore, finalista del concorso "Miss VeniceBeach", ha sfilato con glidi quando fu aggredita in strada da uno sconosciuto. Il racconto: "Mi dissero che me la cercavo"

