Manchester United sulle tracce di Paredes

(Di lunedì 11 luglio 2022) Come riportato da The Sun, ilsarebbe interessato a Leandrodel PSG. il club francese chiede una cifra introno ai...

Pubblicità

DiMarzio : #PremierLeague | Le parole di #tenhag in conferenza stampa su #CristianoRonaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - YoussoufSouma23 : RT @lnstantFoot: Le parcours professionnel de Paul Pogba : 2011 - 2012 : Manchester United ?????????????? 2012 - 2016 : Juventus Turin ???? 2016… - yuriolisfc : @Casimiro Pogba e seu looping eterno entre Manchester United e Juventus -

'Home sweet home'. Casa dolce casa. Parla così Paul Pogba della sua Juventus. Dopo sei stagioni al, ecco un nuovo ritorno. A Torino, alla Juve e alla maglietta numero 10. 'Mi sento veramente bene - sono le parole del francese - , qui c'è un'atmosfera che non posso spiegare, sono ...Sono passati sei anni dopo il trasferimento al, ma alla fine il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus e il club bianconero questa mattina ha finalmente ufficializzato il suo ritorno e anche i tifosi della 'Vecchia ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’avventura di Erik ten Hag al Manchester United si annuncia in salita fin da subito: parecchi problemi sul tavolo del nuovo tecnico dei Red Devils ...