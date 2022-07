Hai mai visto la casa di Albano? Una tenuta in cui vive con Loredana Lecciso, i figli e… Romina! (Di lunedì 11 luglio 2022) Curiosi di scoprire alcuni dettagli sulla vita di Albano e soprattutto sulla sua tenuta? Scopriamoli insieme. Albano vive attualmente in una maestosa residenza, insieme alla sua famiglia. Una tenuta acquistata dal cantante pugliese decenni fa. Del resto da un artista del suo calibro non ci si poteva aspettare nulla di meno. Il suo successo nazionale L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 11 luglio 2022) Curiosi di scoprire alcuni dettagli sulla vita die soprattutto sulla sua? Scopriamoli insieme.attualmente in una maestosa residenza, insieme alla sua famiglia. Unaacquistata dal cantante pugliese decenni fa. Del resto da un artista del suo calibro non ci si poteva aspettare nulla di meno. Il suo successo nazionale L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

gualtierieurope : Merci beaucoup @Anne_Hidalgo per la calorosa accoglienza che ci hai riservato qui a #Parigi e per la bellissima gio… - rubio_chef : Cortesemente @rulajebreal, puoi spiegarmi per quale motivo non hai mai fatto da megafono ai movimenti femministi ar… - disinformatico : @kawary90 'Chi ha mai detto che non ci sarà energia per ricaricare le auto elettriche? ' Un sacco di gente: è la d… - Megghi45 : RT @CristinaGrandi6: Puoi avere tutti i beni materiali del mondo ma non sarai mai ricco come quando hai una persona di cui fidarti ciecame… - guastellae : RT @Versi_del_Tempo: 'Altrove, lontano da qui! troppo tardi! forse mai! Poiché io ignoro dove fuggi, tu non sai dove vado, o tu che avrei a… -