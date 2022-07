Governo, Berlusconi chiede una verifica di maggioranza: 'Draghi si sottragga ai ricatti dai 5 Stelle' (Di lunedì 11 luglio 2022) Silvio Berlusconi interviene nel dibattito in atto nella maggioranza di Governo, con i 5 Stelle che non hanno partecipato al voto alla camera dei deputati sul Dl aiuti. "Con la consapevolezza che ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Silviointerviene nel dibattito in atto nelladi, con i 5che non hanno partecipato al voto alla camera dei deputati sul Dl aiuti. "Con la consapevolezza che ...

