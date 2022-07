Gasolio di contrabbando | fermata una cisterna ad Avellino

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti, hanno sottoposto a sequestro un’autocontenente 11.620 litri di, destinato all’immissione illegale in commercio. Il sequestro è scaturito da un controllo effettuato da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo irpino ad un’autotrasportanteper autotrazione, il cui conducente aveva dichiarato di aver già effettuato consegne di prodotto ad alcuni operatori commerciali irpini. I finanzieri, esaminata la documentazione necessaria per il trasporto di tutto il prodotto energetico precedentemente caricato in deposito, hanno deciso di approfondire ulteriormente le verifiche ...

