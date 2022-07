Gas russo, rischio stop totale: ora siamo nei guai (Di lunedì 11 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 Gas russo, rischio stop totale. Oggi l’apertura azzeccata è quella di Repubblica. 05:20 Parola ai commensali. 05:40 Se il Corriere pensa di affidare i suoi reportage dall’Ucraina a Marta Serafini, rischia di fare la figuraccia di oggi. Provate a leggere la “Strage di ucraini”. In realtà non è proprio così e basta leggere i veri reportage di tutti gli altri giornali. Toc toc Serafini: dove eri mentre i tuoi colleghi scrivevano? 09:34 Solo il Quotidiano Nazionale parla governo pronto a ridurre l’Iva, che sarebbe cosa buona e giusta: ops tutto nasce da una dichiarazione di Laura Castelli. 11:50 Parola ai commensali. 12:38 Incendi di Roma, tutti contro Gualtieri che oggi si fa intervistare dalla Meli. Ma ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 Gas. Oggi l’apertura azzeccata è quella di Repubblica. 05:20 Parola ai commensali. 05:40 Se il Corriere pensa di affidare i suoi reportage dall’Ucraina a Marta Serafini, rischia di fare la figuraccia di oggi. Provate a leggere la “Strage di ucraini”. In realtà non è proprio così e basta leggere i veri reportage di tutti gli altri giornali. Toc toc Serafini: dove eri mentre i tuoi colleghi scrivevano? 09:34 Solo il Quotidiano Nazionale parla governo pronto a ridurre l’Iva, che sarebbe cosa buona e giusta: ops tutto nasce da una dichiarazione di Laura Castelli. 11:50 Parola ai commensali. 12:38 Incendi di Roma, tutti contro Gualtieri che oggi si fa intervistare dalla Meli. Ma ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Berlino e l'Europa temono lo stop totale del gas russo. Il Nord Stream 1 fermo per 10 giorni. Parigi: 'Prepariamoci… - repubblica : Stop del gas russo, l’Europa prepara i razionamenti “Pronti al peggio” [dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuo… - alexScar_ : RT @jacopo_iacoboni: la Russia sta ricattando Italia e Germania con il taglio del gas (più che dimezzato a noi) In un paese normale tutti… - LauraC99417861 : Gli USA vogliono invadere i mercati europei col gas liquefatto. Chevron, ExxonMobil e Shell vogliono aumentare mass… - mariamacina : RT @jacopo_iacoboni: la Russia sta ricattando Italia e Germania con il taglio del gas (più che dimezzato a noi) In un paese normale tutti… -