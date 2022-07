Dl aiuti: M5S tiene linea dura, via da Aula Camera a voto testo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Il M5S conferma la linea dura, quanto meno alla Camera. Al decreto aiuti -dopo il sì alla fiducia della scorsa settimana- i deputati grillini lasceranno l'Aula non partecipando al voto di oggi sul testo del provvedimento. Lo riferiscono fonti autorevoli all'Adnkronos. Il regolamento di Montecitorio prevede infatti il voto disgiunto, prima fiducia a poi testo. Le cose, per i 5 Stelle e per il governo di conseguenza, sono destinate a complicarsi al Senato, dove il decreto è atteso questa settimana ma il voto è unico. Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Il M5S conferma la, quanto meno alla. Al decreto-dopo il sì alla fiducia della scorsa settimana- i deputati grillini lasceranno l'non partecipando aldi oggi suldel provvedimento. Lo riferiscono fonti autorevoli all'Adnkronos. Il regolamento di Montecitorio prevede infatti ildisgiunto, prima fiducia a poi. Le cose, per i 5 Stelle e per il governo di conseguenza, sono destinate a complicarsi al Senato, dove il decreto è atteso questa settimana ma ilè unico.

