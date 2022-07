Dipendente di un autolavaggio ucciso a colpi di pistola

Pubblicità

rtl1025 : ?? Un 37enne di #Foggia, #AlessandroScopece, con precedenti per spaccio, dipendente di un autolavaggio è morto dopo… -

Edizione Caserta

... i l divieto di lavaggio di veicoli con esclusione alle attività di. 'Il prolungato ... L'uomo diversi giorni fa ha tentato di contattare undella […] Navigazione articoli ...... ma si è trattenuto fino alle 10 sotto casa, dove lo zio paterno ha un, per far pulire ... In seguito, intorno alle 13:20, come confermano il gestore e un, è passato alla sala ... Dipendente dell’autolavaggio travolto e ucciso sulla 7bis, addio Pasquale (ANSA) - FOGGIA, 11 LUG - Un 37enne di Foggia Alessandro Scopece con precedenti per spaccio, dipendente di un autolavaggio è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via ...