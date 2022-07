Dani Alves: «Dicono che sono vecchio, ma nelle partite importanti i 20enni si innervosiscono, io no» (Di lunedì 11 luglio 2022) Dani Alves ha rilasciato una lunga intervista al Guardian in cui si dice molto deluso dagli eventi mondiali e dai problemi sociali. Il Covid aveva dato a tutti la speranza di una società migliore ma la realtà è frustrante, considera inaccettabili gli atteggiamenti che vede moltiplicarsi in giro. “La gente ha perso la paura della morte e anche il rispetto. Nulla è cambiato, purtroppo. Desidererei che fossero cambiate tante cose, ma non è così. Stiamo uscendo dalla pandemia e tutti pensavano che le cose sarebbero cambiate, ma quello che è successo è stata una guerra. Le persone non sono cambiate, continuano a lottare per il potere e la mancanza di rispetto è aumentata. Chi ha fatto sciocchezze nella vita e su internet le fa ancora di più perché questo aumenta la visibilità”. Alves dice di aver notato un aumento del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022)ha rilasciato una lunga intervista al Guardian in cui si dice molto deluso dagli eventi mondiali e dai problemi sociali. Il Covid aveva dato a tutti la speranza di una società migliore ma la realtà è frustrante, considera inaccettabili gli atteggiamenti che vede moltiplicarsi in giro. “La gente ha perso la paura della morte e anche il rispetto. Nulla è cambiato, purtroppo. Desidererei che fossero cambiate tante cose, ma non è così. Stiamo uscendo dalla pandemia e tutti pensavano che le cose sarebbero cambiate, ma quello che è successo è stata una guerra. Le persone noncambiate, continuano a lottare per il potere e la mancanza di rispetto è aumentata. Chi ha fatto sciocchezze nella vita e su internet le fa ancora di più perché questo aumenta la visibilità”.dice di aver notato un aumento del ...

