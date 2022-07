Cameron Diaz rivela: “Sono stata usata come ‘corriere’ per trasportare droga illegalmente in Marocco” (Di lunedì 11 luglio 2022) Cameron Diaz usata a sua insaputa come “corriere” per mano di un gruppo di narcotrafficanti. No, non è la trama dell’ultimo film dell’attrice star di Hollywood, ma un episodio che ha realmente vissuto nella sua vita. E’ stata lei stessa a raccontarlo ai microfoni del podcast di Hillary Kerr per la serie “Second Life”. Cameron, che compirà 50 anni il prossimo agosto, ha parlato della sua vita prima della notorietà, rivelando questo aneddoto risalente alla sua gioventù, quando era una modella squattrinata e lottava per fare carriera. “Ho iniziato a lavorare come modella da catalogo e ho avuto abbastanza soldi per trasferirmi a Parigi e prendere un appartamento, che ho condiviso con una ragazza che è ancora una delle mie migliori amiche. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)a sua insaputa“corriere” per mano di un gruppo di narcotrafficanti. No, non è la trama dell’ultimo film dell’attrice star di Hollywood, ma un episodio che ha realmente vissuto nella sua vita. E’lei stessa a raccontarlo ai microfoni del podcast di Hillary Kerr per la serie “Second Life”., che compirà 50 anni il prossimo agosto, ha parlato della sua vita prima della notorietà,ndo questo aneddoto risalente alla sua gioventù, quando era una modella squattrinata e lottava per fare carriera. “Ho iniziato a lavoraremodella da catalogo e ho avuto abbastanza soldi per trasferirmi a Parigi e prendere un appartamento, che ho condiviso con una ragazza che è ancora una delle mie migliori amiche. Ma ...

