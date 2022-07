(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo nove mesi di reclusioneini leader di Forza Nuova Robertoe Giulianoe l’ex Nar Luigiarrestati il 9 ottobre scorso per l’alla sede romana della. A darne notizia all’Adnkronos è l’avvocato Nicola Trisciuoglio, difensore di, che definisce la sostituzione della misura cautelare (con l’obbligo per tutti e tre gli imputati di presentazione alla pg) una “svolta”. “È significativo che a seguito della parziale istruttoria svoltasi già nella prima fase processuale della causa – commenta il legale – sia crollata totalmente la montatura dell’accusa sostenuta da una improvvida Procura romana che con la scelta del giudizio immediato riteneva, invece, di ...

Pubblicità

MisantropoDiss1 : La Buona notizia di oggi ;Assalto Cgil, condannati 6 esponenti della galassia nera: sei anni di carcere a Corradett… - Moixus1970 : RT @LaNotiziaTweet: Assalto alla #Cgil, prime condanne a Roma. A sei #NoGreenPass inflitte pene comprese tra 4 anni e mezzo e 6 anni di car… - romatoday : Assalto alla Cgil, prime 6 condanne. Fiore e Castellino tornano liberi - lifestyleblogit : Assalto Cgil, prime sei condanne a Roma - - lifestyleblogit : Assalto Cgil, tornano in libertà Fiore, Castellino e Aronica - -

Prime sei condanne per l'allaavvenuto nell'ottobre dello scorso a Roma a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Il gup, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha inflitto condanne tra ...commenta Arrivate le prime sei condanne, in rito abbreviato, per l'alladi Roma, avvenuto a ottobre a margine di una manifestazione contro il Green pass. In particolare sei anni sono stati inflitti a Fabio Corradetti , figlio della compagna del leader di ...I responsabili dell'assalto dovranno scontare complessivamente 33 anni e 2 mesi di prigione. Ad aspettare fuori l'aula l'esito della sentenza del ...Dopo nove mesi di reclusione tornano in libertà i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino e l'ex Nar Luigi Aronica arrestati il 9 ottobre scorso per l'assalto alla sede romana della ...