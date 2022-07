Ue, gas e risiko energetico. Se il re è nudo (Di domenica 10 luglio 2022) Nel primo numero del 2022 della prestigiosa rivista Foreign Affairs e? apparso un articolo intitolato “The New Geopolitics of Energy”, scritto qualche settimana prima dell’inizio dell’invasione russa e nel bel mezzo della crisi energetica che ha portato i prezzi del greggio e del gas a impennarsi e a difficolta? di approvvigionamento. Tanto e? vero che nel settembre del 2021 il vice primo ministro cinese, Han Zheng, ha ordinato alle compagnie energetiche statali di assicurarsi, a ogni costo, idrocarburi per fronteggiare l’inverno. Nel loro articolo, gli autori osservavano come i leader europei chiedessero alla Russia di incrementare la produzione e l’export di gas, sottolineando il crescente ruolo di Mosca a garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti europei. Ma non si riferivano solo al gas: Washington e Bruxelles, sostenevano gli autori dell’articolo, stavano contando sul ... Leggi su formiche (Di domenica 10 luglio 2022) Nel primo numero del 2022 della prestigiosa rivista Foreign Affairs e? apparso un articolo intitolato “The New Geopolitics of Energy”, scritto qualche settimana prima dell’inizio dell’invasione russa e nel bel mezzo della crisi energetica che ha portato i prezzi del greggio e del gas a impennarsi e a difficolta? di approvvigionamento. Tanto e? vero che nel settembre del 2021 il vice primo ministro cinese, Han Zheng, ha ordinato alle compagnie energetiche statali di assicurarsi, a ogni costo, idrocarburi per fronteggiare l’inverno. Nel loro articolo, gli autori osservavano come i leader europei chiedessero alla Russia di incrementare la produzione e l’export di gas, sottolineando il crescente ruolo di Mosca a garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti europei. Ma non si riferivano solo al gas: Washington e Bruxelles, sostenevano gli autori dell’articolo, stavano contando sul ...

NaebotherPal : @Catiaasroma La verità non interessa a nessuno, servivano gas e petrolio e questo era il modo migliore per levare p… - sirjoe7007 : #Vergognatevi, e prima c'era il #Covid, e poi il casino del #Quirinale e poi #Zelensky e #Putin che giocano a… - GiuseppeAscatig : Caro Putin, vorrei dirti 'con il cuore in mano come il dott. Cristiano Barnard' che il tuo gioco del Risiko è anacr… -