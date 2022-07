Ucraina: sale a 15 il numero dei morti nell'attacco nel Donetsk (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - E' arrivato a 15 il numero di morti accertati dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazzi russi Uragan a Chasiv Yar, nella regione orientale Ucraina di Donetsk. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Ucraina Unian. I soccorritori sono al lavoro fra le macerie in cerca di molti dispersi, fra cui un bambino di 9 anni. A denunciarlo su Telegram è Pavlo Kyrylenko governatore della regione. Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - E' arrivato a 15 ildiaccertati dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazzi russi Uragan a Chasiv Yar,a regione orientaledi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampaUnian. I soccorritori sono al lavoro fra le macerie in cerca di molti dispersi, fra cui un bambino di 9 anni. A denunciarlo su Telegram è Pavlo Kyrylenko governatore della regione.

Pubblicità

LifeInEurope1 : @Censore8 @PatriziaZoffoli Se non fosse esistita la fascia d'età oltre i 40 anni avresti ragione. Ma esiste e manti… - gnigninigo : Il massimo del paradosso chi sventola la bandiera della rivoluzione rock sale sul palco con la bandiera dell' ucrai… - albertoferrac : Il ricavato andrà alla banca centrale Ucraina. - Luxgraph : Iss: «Tasso di mortalità sette volte più alto per i non vaccinati». Rt sale a 1,40 #corriere #news #2022 #italy… - StefanoAndriano : RT @lettera_mosca: Ieri il presidente Biden ha firmato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 400 milioni di dollari per l'Ucraina che com… -