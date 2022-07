Torino, uomo ucciso a pugni e bastonate. La confessione di un 20enne: “Mi sono rovinato la vita” (Di domenica 10 luglio 2022) «Ho ammazzato un uomo, mi sono rovinato la vita» . Di questo tenore la confessione resa da Francesco Lo Manto , 20 anni, il giovane fermato dalla polizia nelle indagini sull' omicidio avvenuto la scorsa... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 luglio 2022) «Ho ammazzato un, mila» . Di questo tenore laresa da Francesco Lo Manto , 20 anni, il giovane fermato dalla polizia nelle indagini sull' omicidio avvenuto la scorsa...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato ucciso nella notte in strada a Torino. La polizia ha fermato un ventenne italiano. L'aggressione,… - SkyTG24 : Omicidio a Torino, uomo ucciso per strada: un fermo - Agenzia_Ansa : Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Tori… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Un uomo di 56 anni è stato ucciso intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica in strada a #Torino,nel quartiere Bor… - ultimenotizie : Un uomo di 56 anni è stato ucciso intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica in strada a #Torino,nel quartier… -