Tomori-Milan, i rossoneri lavorano al prolungamento del contratto: l’idea (Di domenica 10 luglio 2022) Proseguono con ottimismo i dialoghi tra il Milan e Fikayo Tomori per il prolungamento di contratto del centrale inglese. Protagonista assoluto della cavalcata al diciannovesimo scudetto dei rossoneri, il giovane difensore ha fin da subito manifestato il forte desiderio di continuare a vestire la maglia del Milan e sembrerebbero esserci tutti i presupposti per continuare insieme. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti, dall’inizio del mese di giugno si sarebbero intensificati i contatti fra la dirigenza rossonera e l’entourage del centrale ex-Chelsea; l’inglese avrebbe ribadito la totale volontà di proseguire la sua avventura in Serie A con la maglia del Milan. Tomori Rinnovo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Proseguono con ottimismo i dialoghi tra ile Fikayoper ildidel centrale inglese. Protagonista assoluto della cavalcata al diciannovesimo scudetto dei, il giovane difensore ha fin da subito manifestato il forte desiderio di continuare a vestire la maglia dele sembrerebbero esserci tutti i presupposti per continuare insieme. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti, dall’inizio del mese di giugno si sarebbero intensificati i contatti fra la dirigenza rossonera e l’entourage del centrale ex-Chelsea; l’inglese avrebbe ribadito la totale volontà di proseguire la sua avventura in Serie A con la maglia delRinnovo ...

Pubblicità

LouGirardiReal : @GiuseppeGaleo15 Il Milan ha comprato Tomori Maignan Tonali. Sono acquisti sbagliati? Gli altri sono arrivati con c… - ProfidiAndrea : ?? #Milan, proseguono i contatti per il rinnovo di #Tomori: gli ultimi aggiornamenti I contatti con gli agenti del… - fradettofanpage : RT @theMilanZone_: 'Come raccontato ieri, il #Milan definirà presto la trattativa per il rinnovo del contratto di #Tomori. ?? Fikayo è ass… - LucaDColella : RT @Aleamoruso99: Sulla pochezza di blasone delle squadre che stanno trattando ???? #DeKetelaere posso dire che anche su Theo, Tomori, Kalulu… - Cucciolina96251 : RT @theMilanZone_: 'Come raccontato ieri, il #Milan definirà presto la trattativa per il rinnovo del contratto di #Tomori. ?? Fikayo è ass… -