Questo sito ci permetterà di salvare tutti i contenuti multimediali di ogni piattaforma in un solo colpo (Di domenica 10 luglio 2022) Esiste una piattaforma molto conveniente grazie alla quale avremo modo, in senso letterale, di salvare qualunque tipo di contenuto multimediale vorremo di un sito scelto da noi. Detto così sembra che non abbia proprio nulla di speciale da offrire, ma facendone uso avremo l’occasione di evitare di scaricare manualmente ogni singola immagine che vedremo, come anche i video ovviamente. Ma di quale portale stiamo parlando con esattezza? Saranno sufficienti pochi secondi per riuscirci – Computermagazine.itPer quanto sembri strano alcune piattaforme sono in grado di mettere a disposizione dei servizi speciali, il che vale a dire che potremo far uso di molte funzionalità direttamente sul web. Dipende sempre da ciò che avremo intenzione di fare ovviamente, ma nella maggior parte dei casi non è così difficile trovare quello che ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Esiste unamolto conveniente grazie alla quale avremo modo, in senso letterale, diqualunque tipo di contenuto multimediale vorremo di unscelto da noi. Detto così sembra che non abbia proprio nulla di speciale da offrire, ma facendone uso avremo l’occasione di evitare di scaricare manualmentesingola immagine che vedremo, come anche i video ovviamente. Ma di quale portale stiamo parlando con esattezza? Saranno sufficienti pochi secondi per riuscirci – Computermagazine.itPer quanto sembri strano alcune piattaforme sono in grado di mettere a disposizione dei servizi speciali, il che vale a dire che potremo far uso di molte funzionalità direttamente sul web. Dipende sempre da ciò che avremo intenzione di fare ovviamente, ma nella maggior parte dei casi non è così difficile trovare quello che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - Agenzia_Ansa : Auguri a Gina Lollobrigida che compie 95 anni. Di una signora non si dovrebbe mai rivelare l'età ma per una diva ch… - gradodograssi : Versione per il pinnato: questo è il mio sito personale dove trovate info, commission, art gallery, blog, varie ed… - TOSADORIDANIELA : RT @Logico2CS: @TOSADORIDANIELA Daniela mi dispiace per questo inconveniente, le maglie non le faccio io, io faccio il disegno poi il sito… - AndrewJ1836 : Nuovo record di ratio like/commenti. E, non contento, si retwitta da solo. Amo questo sito -