LIVE – Lazio-Auronzo 12-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) Tutto pronto per. Il primo test del precampionato per i laziali è in programma alle ore 17:o0 di oggi, domenica 10 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della partita con unatestuale del match ed eventualmente con le parole dei protagonisti al termine. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA12-0 (4? Basic, 5? Luis Alberto, 6? Cancellieri, 8? Luis Alberto, 11? Cancellieri, 16? De Mario autogol, 27? Pedro, 31? Basic, 41? Pedro, 49? Felipe Anderson, 55? Romero 58? Felipe Anderson) 58?- GOL! Grande azione di Romero, che poi serve al centro Felipe Anderson che non sbaglia! 55?- GOL DI ROMERO! Freddo davanti al portiere non sbaglia! 49?- GOL DI FELIPE ANDERSON! Primo gol del secondo tempo per la ...