Kazuki Takahashi | l’eredità che ci ha lasciato il creatore di Yu-Gi-Oh!

Il 6 Luglio 2022 Kazuki Takahashi, autore del celebre manga Yu-Gi-Oh! e padre dell'omonimo gioco di carte, è stato trovato morto dalla guardia costiera giapponese al largo di Nago (una città dell'arcipelago di Okinawa) con indosso attrezzatura da snorkeling. La nascita di Yu-Gi-Oh! Il manga di Yu-Gi-Oh!, pubblicato per la prima volta a Settembre del 1996 all'interno della celebre rivista Shonen Jump, ebbe subito un grande successo ottenendo un adattamento animato già nel 1998 da parte di Toei Animation.Kazuki Takahashi originariamente aveva in mente di scrivere una storia horror che, tuttavia, si è poi concentrata sulla dinamica del gioco, l'amicizia e la fiducia in sè stessi e nei propri compagni. Le tematiche "dark", predominanti nel manga, permeano anche nell'adattamento animato. Nonostante le diverse censure ...

