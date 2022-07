Juve, parte la nuova stagione con l'arrivo dei nazionali: che entusiasmo per De Ligt! 'Resta con noi' VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) 9.45 - Una vera e propria ovazione ha accolto l'arrivo, a bordo della stessa autovettura, di Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Il calciatore... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) 9.45 - Una vera e propria ovazione ha accolto l', a bordo della stessa autovettura, di Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Il calciatore...

Pubblicità

_Morik92_ : Su #deLigt, la #Juve non scenderà sotto il muro dei 90mln. L'intenzione del #Bayern, già d'accordo col calciatore,… - cmdotcom : #Juve, parte la nuova stagione con l'arrivo dei nazionali: che entusiasmo per #DeLigt! 'Resta con noi' - Gianfra12198016 : @Gianfranco_juve @K0RM4 Abbiamo soulè Miretti fagioli rovella de winter in prestito Ne abbiamo ma l invidia fa pa… - magicabionda : RT @mike_fusco: @pinudigrisolo @ColpogobboYtube Non mi va che gente che non sembra essere tifosa della Juve ma solo del proprio gruppo pret… - LaskaJuventus : RT @mike_fusco: @pinudigrisolo @ColpogobboYtube Non mi va che gente che non sembra essere tifosa della Juve ma solo del proprio gruppo pret… -