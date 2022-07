I ricoverati in ospedale positivi al Covid ma asintomatici andranno nei reparti normali

Pubblicità

GiovanniToti : Il Governo cambi le assurde regole sul #Covid19. Per quanto riguarda Regione Liguria, domani riunirò la sanità e ch… - WilmaAlbertino : RT @lvogruppo: Hanno augurato la malattia e il ricovero all'ospedale, si, avete capito bene speravano che i nostri figli venissero ricovera… - lvogruppo : Hanno augurato la malattia e il ricovero all'ospedale, si, avete capito bene speravano che i nostri figli venissero… - Fratzen13 : RT @Picindolor1: Hanno augurato la malattia e il ricovero all'ospedale, si, avete capito bene speravano che i nostri figli venissero ricove… - gregorycorso : @Miti_Vigliero @Gazzettino Nel mio ospedale sono state istituite le “bolle” Covid+ nei reparti ordinari. Perché orm… -

Sky Tg24

sono sospese le visite dei familiari aial fine di garantire una maggiore tutela contro ... Salute Coronavirus GrandeMetropolitano Reggio CalabriaNei reparti non intensivi, invece, iieri erano 1.263, al 12,1% della capienza; e questi ... come Ortopedie o anche Ginecologie e Neuropsichiatrie, positivi ma inper altre ... Covid, da Nord a Sud sale la pressione sugli ospedali per i ricoveri: la mappa E' deceduto nella notte il 60enne che ieri pomeriggio era rimasto ferito in un incidente avvenuto sul lungomare di Marsala.C'era stato uno scontro fra lo scooter del 60enne ed un’autovettura. Le condi ...I contagi da covid in aumento, la direzione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria blocca la visite dei parenti ai pazienti ...