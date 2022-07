Burioni e il tweet, Codacons: “Esposto all’Ordine dei medici, va radiato” (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Codacons presenterà domani un nuovo Esposto contro Roberto Burioni chiedendo all’Ordine dei medici la radiazione dall’albo per il virologo. Al centro dell’ennesimo scandalo che vede coinvolto il medico, un grave episodio di body shaming ai danni di una ragazza”. E’ quanto si legge in un comunicato del Codacons. Il virologo su Twitter è finito nel mirino degli utenti per una discussione con il deputato leghista Alex Bazzaro. Burioni ha interagito con una utente, che si dichiarava a favore di Bazzaro, e ha replicato pubblicando un’immagine della ragazza con il commento ‘Capisco’. “Ancora una volta Burioni non perde occasione per tacere e fare un uso sconsiderato e violento dei social network – afferma il Codacons – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilpresenterà domani un nuovocontro Robertochiedendodeila radiazione dall’albo per il virologo. Al centro dell’ennesimo scandalo che vede coinvolto il medico, un grave episodio di body shaming ai danni di una ragazza”. E’ quanto si legge in un comunicato del. Il virologo su Twitter è finito nel mirino degli utenti per una discussione con il deputato leghista Alex Bazzaro.ha interagito con una utente, che si dichiarava a favore di Bazzaro, e ha replicato pubblicando un’immagine della ragazza con il commento ‘Capisco’. “Ancora una voltanon perde occasione per tacere e fare un uso sconsiderato e violento dei social network – afferma il– ...

