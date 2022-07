Adinolfi fonda un nuovo partito con l’ex leader di Casa Pound Di Stefano (immaginate voi il resto) (Di domenica 10 luglio 2022) “Exit” di Simone di Stefano e “Il Popolo della Famiglia” di Mario Adinolfi si fonderanno in un nuovo partito di estrema destra chiamato “Alternativa per l’Italia”, nome sulla falsariga di “Alternative für Deutschland”, il soggetto politico tedesco con tendenze razziste, islamofobe e ultrareligiose più volte accusato di avere legami con il neonazismo. Il simbolo dovrebbe essere presentato domani, e – secondo quanto riporta Repubblica – il candidato con il record di zero voti alle amministrative di Ventotene e l’ex leader di CasaPound avevano spinto per inserire nel logo anche la scritta “No Draghi”, ipotesi bocciata visto che sarebbe stata necessaria l’autorizzazione dello stesso presidente del Consiglio. Ma la sostanza non cambia, la linea politica del ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) “Exit” di Simone die “Il Popolo della Famiglia” di Mariosi fonderanno in undi estrema destra chiamato “Alternativa per l’Italia”, nome sulla falsariga di “Alternative für Deutschland”, il soggetto politico tedesco con tendenze razziste, islamofobe e ultrareligiose più volte accusato di avere legami con il neonazismo. Il simbolo dovrebbe essere presentato domani, e – secondo quanto riporta Repubblica – il candidato con il record di zero voti alle amministrative di Ventotene ediavevano spinto per inserire nel logo anche la scritta “No Draghi”, ipotesi bocciata visto che sarebbe stata necessaria l’autorizzazione dello stesso presidente del Consiglio. Ma la sostanza non cambia, la linea politica del ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Adinolfi fonda un nuovo partito con l’ex leader di Casa Pound Di Stefano (immaginate voi il resto) - villani_e : RT @gigi52335676: Adinolfi fonda un altro partito. Vuol vedere se è capace di prendere meno di zero voti - 4ragazzi1D : RT @AlexTheLondoner: A dire 'NO' a qualsiasi cosa siamo capaci tutti. Per dire, io ho imparato quando ancora portavo i pannolini, ma non pe… - zlatanradu : RT @AlexTheLondoner: A dire 'NO' a qualsiasi cosa siamo capaci tutti. Per dire, io ho imparato quando ancora portavo i pannolini, ma non pe… - gigi52335676 : Adinolfi fonda un altro partito. Vuol vedere se è capace di prendere meno di zero voti -