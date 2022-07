Mondiali 2022, la denuncia di un ex dirigente dell’ILO: “Patto segreto tra Nazioni unite e Qatar per coprire lo sfruttamento nei cantieri” (Di sabato 9 luglio 2022) Una denuncia che si trasforma in un “progetto di collaborazione”. Un Patto segreto da 25 milioni di dollari con l’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) per coprire gli abusi nei cantieri e salvare l’immagine dei Mondiali di calcio in Qatar. È la testimonianza di Abdullah Zouhair, giurista esperto di diritto del lavoro, che ha lavorato per anni all’ILO come capo dell’ufficio per il Medioriente, raccolta nell’inchiesta di Olivier-Jourdan Roulot per il giornale francese Blast. L’ennesimo scandalo che si abbatte sulla manifestazione, a pochi mesi dal calcio d’inizio. I Mondiali 2022 in Qatar, in programma dal prossimo 21 novembre al 18 dicembre, saranno uno degli eventi sportivi più controversi della storia. Nell’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Unache si trasforma in un “progetto di collaborazione”. Unda 25 milioni di dollari con l’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) pergli abusi neie salvare l’immagine deidi calcio in. È la testimonianza di Abdullah Zouhair, giurista esperto di diritto del lavoro, che ha lavorato per anni all’ILO come capo dell’ufficio per il Medioriente, raccolta nell’inchiesta di Olivier-Jourdan Roulot per il giornale francese Blast. L’ennesimo scandalo che si abbatte sulla manifestazione, a pochi mesi dal calcio d’inizio. Iin, in programma dal prossimo 21 novembre al 18 dicembre, saranno uno degli eventi sportivi più controversi della storia. Nell’ultimo ...

