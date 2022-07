(Di sabato 9 luglio 2022) Alessioallaè un affare fatto. Ma, secondo il Messaggero, due dettagli sono stati fondamentali per la buona riuscita...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - AlfredoPedulla : Romagnoli vuole e AVRÀ la #Lazio (quattro ore fa): è fatta! Via libera alle 15,55 dopo un’altra call con #Lotito - AlfredoPedulla : Il tweet di lunedì alle 00,29: Casale ? Romagnoli ? ora #Maximiano, poi #Provedel, aspettando #Ilic per una #Lazio… - sportli26181512 : Lazio, il sì di Romagnoli merito di due fattori: Alessio Romagnoli alla Lazio è un affare fatto. Ma, secondo il Mes… - LALAZIOMIA : Lazio, il sì di Romagnoli merito di due fattori -

alla/ Calciomercato news: intesa vicinissima, l'affare è ai dettagliappronderà alladi Maurizio Sarr: una squadra, che a suo dire, ha sempre avuto un posto speciale nel suo ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è una situazione facile quella che sta vivendo Francesco Acerbi nella Lazio. Il difensore della Lazio, di fatto, è separato in casa vista la cont ...AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Qualche ora di attesa prima delle firme. Il nero su bianco ancora non c’è stato, Alessio Romagnoli dovrà attendere ancora un po’ prima di ...