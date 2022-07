Pubblicità

Agenzia ANSA

Un vasto rogo è divampato poco prima delle 13 nelle campagne tra la frazione di Tottubella e la località Nuraghe Bonassai, a Sassari. Lehanno invaso la strada statale 291, che è stata chiusa nel tratto tra la Rotonda dei due mai e il bivio con la Sp19bis. Sul posto stanno intervenendo due elicotteri del Corpo forestale ...Numerosi glidivampati in queste ore in varie parti d'Italia. A San Teodoro , in Sardegna, sono state ... ha impedito che lesi propagassero nel luogo di villeggiatura che conta già ... Incendi: fiamme alle porte di Sassari, chiusa statale 291 (ANSA) - SASSARI, 09 LUG - Un vasto rogo è divampato poco prima delle 13 nelle campagne tra la frazione di Tottubella e la località Nuraghe ...Diversi gli incendi che nelle ultime ore sono divampati in varie parti d'Italia. A San Teodoro, in Sardegna, sono state evacuate tre case. In Toscana, nel pisano, è stata chiusa la statale Val Cecina.