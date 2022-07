Il punto di vista di Follini: “Sempre più arduo conciliare insofferenze in coalizione disomogenea” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Che la politica sia -anche, e molto- un esercizio di pazienza è cosa risaputa. Tanto più in una stagione di impazienze incrociate come quella che stiamo attraversando”. Sono “le logiche che governano una coalizione larga, disomogenea e raccogliticcia come quella che ha preso forma intorno a Draghi. E che però a loro volta stridono con un diffuso costume politico che ogni giorno fa appello invece al protagonismo, alla spavalderia, all’insofferenza, perfino all’egolatria. E cioè a tutto quello che genera una sorta di nervosismo pubblico Sempre più diffuso”. Lo si legge nell’anticipazione de “Il punto di vista di Follini” per l’Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul sito. Oggi, rileva Follini, c’è in campo “la pazienza di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Che la politica sia -anche, e molto- un esercizio di pazienza è cosa risaputa. Tanto più in una stagione di impazienze incrociate come quella che stiamo attraversando”. Sono “le logiche che governano unalarga,e raccogliticcia come quella che ha preso forma intorno a Draghi. E che però a loro volta stridono con un diffuso costume politico che ogni giorno fa appello invece al protagonismo, alla spavalderia, all’insofferenza, perfino all’egolatria. E cioè a tutto quello che genera una sorta di nervosismo pubblicopiù diffuso”. Lo si legge nell’anticipazione de “Ildidi” per l’Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul sito. Oggi, rileva, c’è in campo “la pazienza di ...

